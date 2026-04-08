C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 8 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Arda grazie alla signora Fazilet potrebbe iniziare a seguire uno programma di studi speciale. La donna infatti ha telefonato ad una sua conoscenza definendolo un bambino prodigio. Spoiler La forza di una donna 8 aprile 2026: brutte notizie per Bahar, all'evento incontra. Mentre Bahar si recata all'evento di beneficienza insieme a Cem ha scoperto che avrebbe dovuto concludere da sola la serata, un dettaglio che la farà preoccupare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 8 aprile 2026: Bahar all’evento rischia di essere scoperta

La forza di una donna, spoiler 7 aprile 2026: Bahar e Cem ad un evento benefico, lei scopre che…C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.

La forza di una donna, spoiler 2 aprile 2026: Cem vuole lavorare con Bahar e le amiche, cosa teme la Ce?meliC’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.

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La forza di una donna, anticipazioni oggi 8 aprile: Bahar si trova alla festa da sola e teme il peggioTorna il consueto apputamento con La forza di una donna. Nella puntata di oggi, mercoledì 8 aprile, nuovi colpi di scena continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico ... ilmessaggero.it

«Bahar è una persona perbene e una madre che si occupa da sola dei suoi figli, lasciata vedova troppo presto. Lascia stare lei e le sue amiche. » Nelle puntate di La forza di una donna che andranno in onda il 7 e 8 aprile 2026 su Canale 5, succede qualcosa - facebook.com facebook

Bahar incontra a sorpresa la sorella di Arif in una serata che si rivelerà più pericolosa del previsto x.com