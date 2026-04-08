La forza di Rachele a 81 anni a piedi nudi sulla strada verso il santuario | La Madonna ha salvato mio marito

A 81 anni, una donna è stata vista camminare a piedi nudi lungo la strada che porta al santuario dedicato alla Madonna di Cristo, patrona di Rignano Garganico. La donna ha riferito che il suo gesto è motivato dalla fede e dalla convinzione che la Madonna abbia salvato suo marito. La scena si è svolta nel centro del paese, attirando l’attenzione dei passanti e suscitando interesse tra i residenti.

A piedi nudi per devozione verso la Madonna di Cristo, patrona di Rignano Garganico assieme a San Rocco. A 81 anni suonati, Rachele De Angelis non rinuncia al pellegrinaggio che dà forma e sostanza alla sua fede e che la rende il simbolo autentico della devozione popolare verso la Madonna di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Vagava solo a piedi nudi in tangenziale di notte, bimbo salvato dalla polizia localeÈ stato il pronto intervento della polizia locale a mettere in salvo, nella notte scorsa, un bambino di circa 67 anni trovato da solo, in mutande e a... Leggi anche: Bimbo di 6 anni vaga di notte sulla tangenziale: era a piedi nudi e senza vestiti Temi più discussi: Federica Pellegrini, la prima foto con le due figlie Matilde e Rachele; Le donne della Bibbia finisce stasera con la storia di Lia e Rachele: anticipazioni di oggi 6 aprile; Turismo, Rachele Mussolini (FI): Sventato furto ai danni di turisti coreani, ottimo lavoro Polizia di Stato; Federica Pellegrini mamma bis, la foto in ospedale con la figlia Rachele: La nostra piccola nata con la luna rosa. Chi è Rachele nella Bibbia? Moglie prediletta di Giacobbe | Il grande sacrificio per sposarlaChi è Rachele nella Bibbia? Il legame con Giacobbe, che accettò di lavorare per sette anni per sposarla. E poi ancora un sacrificio ... ilsussidiario.net Le donne della Bibbia finisce stasera con la storia di Lia e Rachele: anticipazioni di oggi 6 aprileLe anime doppie e complementari delle due sorelle chiudono la miniserie biblica. Ecco dove vedere la seconda e ultima puntata in prima visione e recuperare in replica la prima ... msn.com Federica Pellegrini, primo scatto social con le figlie Matilde e Rachele #federicapellegrini x.com Rachele Somaschini - facebook.com facebook