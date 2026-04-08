La Fame | Parabola Umana al TeatroBasilica

Al TeatroBasilica è in scena in prima assoluta lo spettacolo La fame – La parabola dell’uomo che fece tutto per amore, prodotto da Les Moustaches e Accademia Perduta Romagna Teatri. L’allestimento propone un racconto intenso incentrato sulle fragilità umane, affrontando temi legati all’amore e alle tensioni interiori. La rappresentazione si propone di coinvolgere il pubblico attraverso un’esplorazione diretta di emozioni e dilemmi personali.

Cosa: Messa in scena in prima assoluta de La fame – La parabola dell’uomo che fece tutto per amore, uno spettacolo intenso sulle fragilità umane prodotto da Les Moustaches e Accademia Perduta Romagna Teatri.. Dove e Quando: Presso il TeatroBasilica a Roma, in Piazza di Porta San Giovanni 10, dal 10 al 12 aprile 2026.. Perché: Per assistere a un’opera acuta e spietata che, mescolando echi biblici e nevrosi contemporanee, indaga le reazioni di una coppia di fronte al crollo improvviso delle proprie certezze materiali.. Il vibrante palcoscenico romano si prepara ad accogliere una nuova ed entusiasmante indagine sull’animo umano, confermando la vocazione della capitale come crocevia per la drammaturgia contemporanea di ricerca. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - La Fame: Parabola Umana al TeatroBasilica Al Piccolo "La fame. La parabola dell’uomo che fece tutto per amore"Presentato in “Prima nazionale” all’ultima edizione del festival Colpi di Scena – Sguardo nel Contemporaneo, torna a Forlì, al Teatro Piccolo,... Leggi anche: “La diva del Bataclan“, tragedia privata. La parabola umana e cinica di Audrey