Alla fine del 2025, la società ha raggiunto un fatturato di 1,37 miliardi di euro, con un aumento del 7,7% rispetto all’anno precedente. Questo risultato si deve principalmente a acquisti strategici che hanno rafforzato la posizione sul mercato. L’azienda ha continuato a espandere le proprie attività, consolidando la crescita registrata nel corso dell’anno.

La Doria ha registrato un fatturato di 1,37 miliardi di euro al termine del 2025, segnando un incremento del 7,7% rispetto all’esercizio precedente. Il gruppo, focalizzato su pasta, legumi, sughi pronti e prodotti a base di pomodoro, ha presentato questi risultati durante l’ultima assemblea degli azionisti. L’espansione finanziaria è il risultato combinato di un volume di vendite in ascesa e dell’impatto positivo derivante da manovre aziendali straordinarie. Tali operazioni hanno permesso alla società di consolidare la propria presenza commerciale attraverso l’integrazione di nuovi asset produttivi. L’assetto industriale tra acquisizioni e sinergie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Doria vola a 1,37 miliardi: acquisti strategici spingono il fatturato

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