La curva sud è già esaurita torna Righetti

La curva sud è già esaurita e torna Righetti in campo. La squadra ha ripreso gli allenamenti ieri, dopo le festività di Pasqua, per preparare la prossima partita contro i labronici. Questa sarà la prima di tre sfide consecutive che chiuderanno la stagione regolare. La squadra sta lavorando intensamente in vista di questo impegno, con attenzione alla fase finale del campionato.

La squadra ha ripreso ieri, dopo le festività di Pasqua, il lavoro sul campo per preparare la delicata sfida ai labronici, la prima del trittico decisivo di partite che chiuderanno la stagione regolare. Bucchi deve fare i conti con le squalifiche di Pattarello e Cortesi, che limiteranno le opzioni nel reparto offensivo, e deve valutare le condizioni di Di Chiara, uscito acciaccato dalla trasferta di San Benedetto del Tronto. Al posto di Pattarello dovrebbe scattare un ballottaggio tra Arena e Varela. A sinistra, comunque, rientra Samuele Righetti (nella foto) che si candida a ritrovare subito la maglia da titolare. Le difficoltà degli ultimi tempi in casa e l’aggancio dell’Ascoli sembrano non aver minato l’entusiasmo in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Benevento in love, a San Valentino contro il Latina serve tutto l’amore dei tifosi: Sud superiore esauritaTempo di lettura: 2 minutiE’ una cornice di pubblico importante quella che ci sarà domani per Benevento-Latina in programma alle 14:30 al “Ciro...

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Io, vivo per un pelo. So come Lucci si è preso la CurvaCosa posso dire? Che ho avuto giustizia da vivo. Se la pallottola 357 mi fosse entrata un millimetro più in alto, ci avrei lasciato la pelle. E sul mio cadavere ne avrebbero dette di tutti i colori. ilgiornale.it