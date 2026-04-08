La corsa di CESI | 70 anni da protagonisti dell’energia italiana

Da oltre settant’anni, l’azienda si occupa di studiare e analizzare il settore energetico italiano, contribuendo a plasmare il panorama nazionale. Fondata nel dopoguerra, ha sviluppato tecnologie e competenze che hanno accompagnato l’evoluzione della rete elettrica e delle fonti di energia. Nel corso degli anni, ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e collaborato con enti pubblici e privati, consolidando la propria presenza nel settore.

La corsa dell’energia è la corsa della modernità: dall’inizio dell’era dell’elettricità, ogni innovazione tecnologica, sociale ed economica ha portato con sé la necessità di riflettere apertamente sulle modalità ottimali per alimentarne la diffusione e si è poggiata sulla spinta propulsiva del settore energetico. La celebrazione, nel 2026, dei 70 anni di CESI, multinazionale italiana con sede a Milano attiva nei servizi di certificazione energetica, è un’occasione per riflettere di questo passaggio fondamentale. Venerdì 20 marzo CESI ha riunito nei suoi quartieri generali di Via Rubattino un ampio e qualificato parterre che andava dal... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La corsa di CESI: 70 anni da protagonisti dell’energia italiana Caro energia, perché la richiesta italiana di vedere l’Ets è legittima. Parla Bortoni (Cesi)La nuova impennata dei prezzi energetici, legata alle tensioni nel Golfo, riporta al centro in Europa il nodo strutturale del costo dell’elettricità. Caro energia, perché la richiesta italiana di rivedere l’Ets è legittima. Parla Bortoni (Cesi)La nuova impennata dei prezzi energetici, legata alle tensioni nel Golfo, riporta al centro in Europa il nodo strutturale del costo dell’elettricità.