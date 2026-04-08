La carica delle cantine e dei consorzi aretini a Vinitaly

Durante la 58ª edizione di Vinitaly, nello stand istituzionale della Camera di Commercio e della Strada del Vino-Terre di Arezzo sono state presentate 24 cantine e consorzi provenienti dalla zona aretina. La partecipazione ha visto coinvolti diversi operatori del settore vitivinicolo locale, che hanno avuto l'opportunità di mostrare i propri vini a un pubblico qualificato e di stringere contatti con altri professionisti del settore.

Sono 24 le cantine ed i consorzi aretini ospitati nello stand istituzionale della Camera di Commercio e della Strada del Vino-Terre di Arezzo in occasione della 58esima edizione di Vinitaly.La manifestazione, in programma dal 12 al 15 aprile, vedrà la presenza di oltre 4.000 espositori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Vinitaly 2026: online l’avviso per imprese e consorzi nel Lazio Calabria protagonista al Vinitaly 2026: oltre cento cantine e una presenza sempre più strutturataLa Calabria si prepara a tornare da protagonista al Vinitaly, il grande salone internazionale del vino e dei distillati in programma a Verona dal 12... Temi più discussi: La carica lombarda al Vinitaly: export record, ma pesano le guerre; Il Cannonau e la Generazione Z: mille studenti disegnano il marketing del vino sardo al Vinitaly 2026; Vinitaly 2026: Assovini Sicilia punta al wine tourism come asset strategico. Vinitaly al via, Lazio e Arsial grandi protagonisti con oltre 60 cantine: presenti anche aziende della Tuscia e del litorale nordVERONA - Conto alla rovescia per il prossimo Vinitaly, la più importante manifestazione nazionale dedicata al vino, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. etrurianews.it VINITALY, LA SICILIA PROTAGONISTA CON 164 CANTINE (1)Roma, 8 apr - Dalla Sicilia a Verona, sono già in fermento 164 cantine dell’Isola che approderanno alla 58ª edizione del Vinitaly dal 12 al 15 aprile. L’assessorato dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e ... 9colonne.it Da Arezzo a Verona, le cantine del territorio sbarcano a Vinitaly - facebook.com facebook Ci vediamo al Vinitaly Saremo a Verona dal 12 al 15 aprile per farti vivere tutto il carattere e la versatilità della Grappa e dell’Amaro Nonino Quintessentia® al nostro Stand E2, Pad 7: distillazione 100% artigianale, profumi intensi e la nostra storia… un sorso x.com