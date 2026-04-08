‘La bonifica come parentesi? Storie di aree umide e prosciugamenti’ incontro aperto a tutti

Venerdì 10, tra le 15 e le 19, presso la biblioteca Niccolini di Ferrara, si svolgerà un incontro dedicato alla storia delle bonifiche e dei prosciugamenti di aree umide tra il XVII e il XX secolo. L’evento è aperto a tutti e affronta il tema delle trasformazioni territoriali legate alle operazioni di bonifica nel corso dei secoli. La discussione si focalizza sulla relazione tra interventi umani e ambienti naturali in questo periodo storico.

Venerdì 10 (dalle 15 alle 19), presso la biblioteca Niccolini di Ferrara, si terrà l'incontro ‘La bonifica come parentesi? Storie di aree umide e prosciugamenti (XVII-XX secolo)’. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl cambiamento climatico e il conseguente innalzamento del livello dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Giornata Mondiale delle Zone Umide, ANBI ER organizza “Il tuo posto nella natura – scopri con i Consorzi di bonifica"Il 2 febbraio prossimo, come ogni anno, si celebrerà la Giornata Mondiale delle Zone Umide frutto dell’accordo del 1971 in occasione della... Firenze, incontro sulla prevenzione al femminile aperto a tuttiFirenze, 10 marzo 2026 – La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare la salute femminile lungo tutte le fasi della vita.