La bellezza educa al rispetto | incontri sul bullismo a Salerno Caserta e Benevento

Dal 10 al 18 aprile, nelle città di Salerno, Caserta e Benevento, si terranno una serie di incontri rivolti alle famiglie e agli operatori delle scuole secondarie. L’iniziativa è promossa dalla Regione Campania e ha come obiettivo quello di affrontare il tema del bullismo attraverso un ciclo di incontri dedicati alla sensibilizzazione e alla prevenzione. Le date e i luoghi specifici degli incontri sono stati comunicati nelle scorse settimane.

Il 10, 11 e 18 aprile torna il ciclo promosso dalla Regione Campania e dedicato a famiglie e comunità educative delle scuole secondarie.. Prosegue in Campania il ciclo di incontri “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo” (L.R. n.112017), promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec, con tre appuntamenti nel mese di aprile dedicati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il percorso farà tappa venerdì 10 aprile (ore 15) alla Pinacoteca Provinciale di Salerno, sabato 11 aprile (ore 10) alla Reggia di Caserta e sabato 18 aprile (ore 10) al Museo del Sannio di Benevento, coinvolgendo famiglie, studenti e comunità educative delle scuole secondarie in momenti di dialogo e confronto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - “La bellezza educa al rispetto”: incontri sul bullismo a Salerno, Caserta e Benevento Leggi anche: Bullismo, ‘Educhiamo al rispetto’: tre incontri a Benevento, Caserta e Salerno Leggi anche: La bellezza educa al rispetto: parte dal MANN il progetto regionale contro il bullismo