La Banca d’Italia apre al pubblico la Sede di Bari | visite e mostra sulla storia della moneta

Sabato 11 aprile 2026 la sede della Banca d’Italia a Bari sarà aperta al pubblico, offrendo la possibilità di visitare l’edificio e partecipare a una mostra sulla storia e le funzioni della moneta. La giornata prevede visite guidate e l’esposizione di materiali documentari e oggetti legati alla storia monetaria. L’evento si inserisce nelle iniziative di apertura al pubblico degli istituti finanziari italiani.

Sabato 11 aprile 2026 la Banca d’Italia apre al pubblico la propria sede di Bari con una giornata dedicata alla scoperta delle ricchezze architettoniche dell’edificio e alla storia e alle funzioni della moneta.Durante l’apertura straordinaria, i visitatori e le visitatrici - accompagnatie dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it Banca d’Italia Bari apre al pubblico: visite guidate e mostra sulla monetaSabato 11 aprile 2026 la Banca d’Italia apre al pubblico la propria sede di Bari con una giornata speciale dedicata alla scoperta dell’edificio e... Leggi anche: Villa Molin apre al pubblico: visite domenicali pomeridiane tra arte, storia e giardino sul canale Battaglia Argomenti più discussi: La Banca d’Italia apre al pubblico la Sede di Bari; Bankitalia apre le porte, viaggio tra monete e storia economica. Le foto; Banca d'Italia più ricca grazie al boom dell'oro. E il bilancio va in utile (dopo due in perdita) grazie ai tassi; Bff Bank, Banca d’Italia manda due commissari ad affiancare il cda. Ho ricevuto dalla sede di Bari diretta da Ada Pastore alcune belle ricette del suo menù di Pasqua 2026. Eccone una. Il migliaccio è un piatto semplice della tradizionale cucina campana. Nei comuni della Valle Caudina, il migliaccio è una specie di pastiera cot - facebook.com facebook