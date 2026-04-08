La aiuta con la spesa la abbraccia con affetto e le ruba la collana

Una donna aiuta un’altra con la spesa e la abbraccia, ma durante l’episodio le ruba una collana. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove la vittima ha notato il furto solo successivamente. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando di identificare l’autore del gesto. Non sono stati segnalati altri episodi simili nella zona.