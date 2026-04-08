La aiuta con la spesa la abbraccia con affetto e le ruba la collana
Una donna aiuta un’altra con la spesa e la abbraccia, ma durante l’episodio le ruba una collana. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove la vittima ha notato il furto solo successivamente. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando di identificare l’autore del gesto. Non sono stati segnalati altri episodi simili nella zona.
Un abbraccio può costare decisamente caro, soprattutto se, a metterlo in atto, è un malintenzionato. O una malintenzionata, come in questo caso. È quanto successo nella zona del Brione dove nel giorno di Pasquetta una signora di ottant’anni è stata prima aiutata con la spesa da una perfetta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
“Mi aiuta a raccogliere i soldi?” E le portano via la borsa. Derubata con la tecnica delle monetinePietrasanta, 14 gennaio 2026 – I carabinieri della stazione di Pietrasanta (Lucca) hanno individuato e arrestato due persone ritenute responsabili di...
Il penalty fallito con la Lazio e la mancata convocazione di Gattuso: per Ricky c’è l’affetto del popolo rossoblù, striscione a Casteldebole. Tifosi con Orso: "Un rigore non cambia l’amore»Il Bologna e Bologna provano a soffiare un vento d’amore: per spingere la bandiera Riccardo Orsolini a per riprendere a sventolare.
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“C’è una storia per bambini ungherese in cui un topolino aiuta un leone…”: @business pubblica l’imbarazzante telefonata in cui Orbán si mette a disposizione di Putin .Oggi JD Vance arriva a Budapest per sostenere il presidente. La Grande Converge x.com
Aiuta Nerina, gattina di strada salvata dagli Angeli blu di Salerno Respirava a fatica, ma grazie al tempismo dei volontari OIPA di Salerno, oggi Nerina è salva. Operata d’urgenza a causa di un’ernia addominale, ha trascorso il post operatorio presso uno stal - facebook.com facebook