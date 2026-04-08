Un difensore olandese ha condiviso alcuni ricordi delle sue prime esperienze in Italia, ricordando di aver scelto di indossare la maglia con la lettera A grazie a un famoso calciatore nazionale. Ha raccontato di aver urlato

Non fategli mai mancare un pallone che rotola e un raggio di sole. Ruud Krol inseguirà sempre entrambi. Una vita da difensore all’attacco. Parla cinque lingue e in ognuna di queste ripeterebbe senza problemi quanto odia il catenaccio. Ora ha 77 anni, si guarda indietro e vede una grande chiazza "oranje" sulla tavolozza con cui ha dipinto la sua personalissima tela, composta di 16 trofei con l’Ajax. E poi c’è quella sfumatura azzurra, come gli anni e il mare di Napoli; una finestra indimenticabile su una città e un calcio che l’hanno conquistato fino a renderlo l’olandese più napoletano che ci sia. Cosa prova oggi quando le dicono che è stato uno dei "re di Napoli"? "Ogni volta che torno mi basta salire su un taxi per essere inondato da così tanti ricordi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Krol: "Scelsi la A grazie a Rivera. Urlavo "fiori, fiori" e non mi capivano... "

Ditelo con i fiori, ma cosa dicono i fiori che regaliamo?Regalare un mazzo di fiori è un gesto intramontabile, ma non tutti sanno che ogni petalo nasconde un messaggio preciso.

Milano-Sanremo 2026: ora anche Tadej può cantare “Grazie dei fiori”Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la 117ma edizione della Milano-Sanremo, percorrendo i 298 chilometri, da Pavia...