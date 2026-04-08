Ruud Krol, ex calciatore olandese di 77 anni, ricorda con affetto il suo periodo a Napoli. Racconta di aver chiamato il fuorigioco urlando “fiori! fiori!” e di come nessuno capisse cosa intendesse. Ogni volta che ritorna in città, salendo su un taxi, si trova immerso in ricordi vividi. I giovani che incontra gli dicono che è stato un eroe per i loro genitori e mostrano foto di lui nelle loro case.

Ruud Krol oggi 77 anni. E non può fare a meno di parlare della sua Napoli. “Ogni volta che torno mi basta salire su un taxi per essere inondato da così tanti ricordi. I giovani mi dicono “sei stato un eroe per mio padre, ho una foto tua a casa mia”. Quanto è bello essere ricordati”. Ne parla in una bella intervista alla Gazzetta dello Sport. E’ una Napoli nostalgica, d’un altro secolo, quella raccontata da Krol. Le parole di Krol. Il Napoli “mi prese in prestito dal Vancouver ma mi voleva dai tempi dell’Ajax. Io accettai di andare oltreoceano perché dopo 12 anni ad Amsterdam volevo provare altro. E mi è piaciuto giocare in Canada. Tanto. Era un calcio diverso, certamente, ma sapevo che sarei tornato presto in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Krol: “A Napoli chiamavo il fuorigioco urlando “fiori! fiori!” e nessuno mi capiva”

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