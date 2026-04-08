Kimi Antonelli al Bounty di Rimini per un’amatriciana tra amici e selfie

Oggi a Rimini, il pilota della Mercedes in Formula Uno, primo nel mondiale a soli 19 anni, ha trascorso il pranzo al Bounty, un ristorante della zona. Dopo aver stabilito vari record nel mondo delle corse, ha scelto di dedicarsi a un momento di relax tra amici, condividendo un piatto di amatriciana e scattando alcuni selfie. La visita si è svolta senza particolari intoppi, in un'atmosfera informale e tranquilla.

Rimini, 8 aprile 2026 - Per Kimi Antonelli un pieno di amatriciana. Oggi a pranzo il pilota della Mercedes in Formula Uno, primo nel mondiale a soli 19 anni, dopo avere sbriciolato i record nel gotha della velocità a quattro ruote, ha corso anche a tavola. epa12858211 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula 1 Japanese Grand Prix at the Suzuka International Racing Course racetrack in Suzuka, Japan, 29 March 2026. EPAFRANCK ROBICHON Bucatini nel locale affacciato sul Parco del mare e la spiaggia. Al Bounty, locale di Rimini affacciato sul Parco del mare e la spiaggia, è arrivato assieme ad amici per pranzare con bucatini all’amatriciana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli al Bounty di Rimini per un’amatriciana tra amici e selfie Leggi anche: Giornata riminese per Kimi Antonelli, il nuovo idolo della Formula 1 al pub tra bucatini all’amatriciana e amici Leggi anche: L'abbraccio di Kimi Antonelli alla mamma: "Ho voglia di tagliatelle". All’aeroporto bagno di folla e selfie per il re della F1 Kimi Antonelli al Bounty di Rimini per un’amatriciana tra amici e selfieRimini, 8 aprile 2026 - Per Kimi Antonelli un pieno di amatriciana. Oggi a pranzo il pilota della Mercedes in Formula Uno, primo nel mondiale a soli 19 anni, dopo avere sbriciolato i record nel gotha ... ilrestodelcarlino.it Che bocciatura per Kimi Antonelli, l’ultimo annuncio è una sentenza: è il peggiore possibileKimi Antonelli bocciato dall'ex pilota. Il suo pronostico è una sentenza. Se dovesse concretizzarsi, cambierà tutto nel Mondiale ... reportmotori.it