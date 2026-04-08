Durante la prossima edizione di Kilowatt Festival, che si terrà dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro, si svolgeranno tre laboratori residenziali promossi dall’Associazione culturale CapoTraveKilowatt. Questi spazi di approfondimento si inseriscono nel calendario di eventi della ventiquattresima edizione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi e lavorare a stretto contatto con professionisti del settore. La manifestazione coinvolge diverse forme di espressione artistica e culturale, creando un’area di scambio e sperimentazione.

Sono tre i laboratori residenziali organizzati e promossi dall’ Associazione culturale CapoTraveKilowatt, che si svolgeranno durante la ventiquattresima edizione di Kilowatt Festival, in programma dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro. A tenerli saranno tre professionisti della scena contemporanea quali, l’attore, autore e regista Nicola Borghesi, l’autrice, attrice e regista Daria Deflorian, il coreografo e performer Francesco Marilungo; un’opportunità formativa preziosa, per artiste e artisti professionisti e per chi studia teatro o danza, di arricchire la propria pratica artistica. "Una buona idea" è il titolo del laboratorio di teatro che. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kilowatt Festival si scalda. I laboratori residenziali

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