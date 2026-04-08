Le dichiarazioni provenienti da Kiev indicano che la strategia degli Stati Uniti sta dando risultati, con l’obiettivo di spingere Mosca a terminare il conflitto. Nel frattempo, l’Ucraina ha espresso apprezzamento per l’accordo tra l’amministrazione americana e il governo iraniano, che prevede il blocco dello stretto di Hormuz e un cessate il fuoco, con il coinvolgimento del Pakistan come mediatore.

“Accogliamo con favore l’accordo raggiunto tra il presidente Trump e il regime iraniano per sbloccare lo stretto di Hormuz e dichiarare il cessate il fuoco, nonché gli sforzi di mediazione del Pakistan. La determinazione americana funziona. Crediamo che sia giunto il momento per una determinazione sufficiente a costringere Mosca a un cessate il fuoco e a porre fine alla sua guerra contro l’Ucraina”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kiev: “Determinazione Usa funziona, ora costringere Mosca a fine guerra”

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