Durante un’intervista a Sky Sport, Khedira ha espresso un parere sulla rosa della Juventus, suggerendo che potrebbe essere preferibile puntare su un giovane proveniente dal settore giovanile piuttosto che su un giocatore già affermato come Goretzka. Le sue parole si sono concentrate sulla scelta dei profili da inserire nella squadra, senza approfondire dettagli sulla situazione attuale o su eventuali trattative in corso.

di Francesco Spagnolo Khedira in un’intervista ai microfoni di Sky Sport non sembra consigliare Goretzka alla Juve. Per l’ex bianconero meglio puntare su un giovane. Il calciomercato internazionale si accende spesso grazie ai suggerimenti dei grandi ex, e quando a parlare è un campione del mondo, l’intero ambiente calcistico si ferma ad ascoltare. Al centro delle ultime riflessioni troviamo Khedira, il quale ha analizzato con grande onestà intellettuale le dinamiche che regolano i trasferimenti tra la Bundesliga e il campionato italiano, focalizzandosi in particolare su un nome che scotta: Leon Goretzka. Sami Khedira, che ha vissuto stagioni indimenticabili con le maglie di Juventus e Real Madrid, conosce perfettamente le pressioni e le necessità tattiche richieste in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Khedira consiglia la Juve: «Meglio un giovane del vivaio che questo giocatore»

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