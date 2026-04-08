Il governo britannico ha deciso di revocare il permesso d’ingresso al rapper, impedendogli di entrare nel paese. La cancellazione riguarda un’esibizione prevista questa estate a Londra. La motivazione ufficiale non è stata resa nota. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale delle autorità britanniche. La decisione segue le procedure di controllo sui permessi di ingresso nel Regno Unito.

Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra. A decidere il bando è stato il ministro dell’Interno, Shabana Mahmood, perché «la presenza dell’artista non è ritenuta positiva per il bene pubblico». In poche parole: niente visto al «turista americano» West per le sue parole antisemite. Già l’annuncio dell’esibizione d dell’artista, nato ad Atlanta, che vanta 160 milioni di copie vendute e 24 Grammy era stato accolto da un crescendo di proteste: «È preoccupante che West sia stato ingaggiato visti i suoi precedenti commenti antisemiti e la sua apologia del nazismo», aveva dichiarato il primo ministro Keir Starmer, «L’antisemitismo, in tutte le sue forme, è abominevole e deve essere combattuto con fermezza ovunque si manifesti». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Kanye West bandito dall’Inghilterra

Kanye West all’Hellwatt Festival, il Comune di Reggio Emilia si dissocia dall’eventoNegli ultimi giorni, la partecipazione di Kanye West al Wireless Music Festival di Londra ha scatenato un ampio dibattito nazionale, conclusosi con...

Kanye West: 140.000 dollari per l’operaio umiliatoLa condanna che ridefinisce i limiti del potere celebrità L’Alta Corte di Los Angeles ha emesso un verdetto storico mercoledì 11 marzo, condannando...

Kanye West Banned From England: Fears Of Him Not Being Vi0lent ENOUGH

Temi più discussi: Kanye West bandito dal Regno Unito: cancellato il Wireless Festival 2026; Kanye West, l'antisemitismo e le polemiche per la sua presenza al Wireless Festival di Londra. Starmer: Decisione preoccupante; Kanye West bandito dal Regno Unito per le sue dichiarazioni antisemite - Radio Globo; Kanye West bandito dall’Inghilterr­a.

Kanye West, genio e caos: vietato in UK ma in Italia è già un fenomeno da 68.000 biglietti vendutiKanye West bandito dal Regno Unito dopo le polemiche, ma in Italia è boom: chi è Ye e perché continua a dominare il pop globale ... panorama.it

Kanye West bandito dal Regno Unito: cancellato il Wireless Festival 2026Il Wireless Festival 2026 è stato cancellato dopo che Kanye West – oggi legalmente ... msn.com

Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia è confermato, Hellwatt Festival: «Si è già scusato per le frasi antisemite e i nostri valori non sono in discussione». Venduti 68.000 biglietti x.com

Kanye West ci sarà e il suo concerto previsto il 18 luglio alla RCF Arena di Campovolo è confermato, nonostante gli appelli dell’Anpi di Reggio Emilia fino a... - facebook.com facebook