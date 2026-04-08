Kanu Trophy Titans 90 | il gigante tecnico con 92 di dribbling! La guida alla SBC del Re nigeriano

Nel mondo del calcio, pochi hanno combinato forza e tecnica come il Re nigeriano. La sua carriera si distingue per la capacità di unire un fisico imponente a un tocco di palla raffinato, caratteristiche che lo rendono un elemento difficile da contrastare. Recentemente, è stato annunciato un nuovo obiettivo legato a una sfida di formazione, con un focus su una carta speciale che evidenzia le sue doti di dribbling, valutato a 92.

Kanu è sempre stato un giocatore unico nel suo genere: un fisico da corazziere abbinato ai piedi di un trequartista. Questa carta esalta proprio questo contrasto, rendendolo un terminale offensivo imprevedibile e difficilissimo da marcare. Analisi della Carta: L’Eleganza del Gigante. OVR: 90 (ATT).. Dribbling (92) & Velocità (90): Trovare un giocatore della sua altezza con 92 di controllo palla è una rarità assoluta. Grazie al baricentro e alla tecnica, Kanu danza tra i difensori, mentre la velocità 90 gli permette di non restare indietro nelle ripartenze.. Tiro (91): Un cecchino infallibile. Che sia di potenza o di precisione, sotto porta Kanu non perdona. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Kanu Trophy Titans 90: il gigante tecnico con 92 di dribbling! La guida alla SBC del Re nigeriano FC 26 Hazard Eroe Trophy Titans: velocità 94 e dribbling 92! Torna il re della Premier con una SBC da 90 OVREden Hazard riceve una carta da 89 OVR (ma con statistiche da top player assoluto) che si candida a diventare l’incubo di ogni terzino destro. Leggi anche: Míchel Salgado Trophy Titans: difesa 90 e fisico 91! La guida alla SBC del terzino dei Galácticos