K-Pop in concerto | pop coreano arriva a Bologna

Domenica 12 aprile, il Teatro Celebrazioni di Bologna ospiterà uno spettacolo dedicato al pop coreano. L’evento, intitolato “K-Pop in concerto”, porterà sul palco artisti che rappresentano questo genere musicale, attirando appassionati provenienti da diverse regioni. La serata vedrà esibirsi performer che si inseriscono nel panorama del K-Pop, offrendo un’esperienza dal vivo di questa musica molto popolare tra i giovani.

Il battito del pop coreano arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna: domenica 12 aprile il palcoscenico diventerà la cornice di “K-Pop in concerto”. Lo spettacolo, previsto in doppia replica alle ore 15.00 e alle 18.00, trasporterà il pubblico in un viaggio immersivo dentro un genere musicale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Il primo concerto dei BTS, giganti del K-pop, dopo quattro anniSeul, 22 mar. (askanews) - Una folla incredibile di fan in delirio per il ritorno dei BTS sul palco al loro concerto di ritorno a Gwanghwamun Square. Il gruppo di sette membri è tornato a esibirsi ins ... libero.it

Sabato 11 aprile 2026 presso Area12 Shopping Center di Strada Altessano arriva K-pop GOLDEN Experience, lo spettacolo gratuito liberamente ispirato al film “K-Pop Demon Hunters”. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino.blog - facebook.com facebook

Pomeriggio pieno di musica e appuntamenti a cominciare dalle 16 con Music in a box: intervista ad Antonio Onorato Alle 18 parte Opera Pop, seguito alle 19 con il SalgariRecordsRadioShow. Si chiude alle 21 con Rumori Fuori Scena di @Fruscio1968 - Il pra x.com