La Juventus sta per confermare Luciano Spalletti come allenatore con un nuovo contratto. Dopo diverse settimane di trattative, è previsto che il tecnico firma un accordo biennale che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2028. La decisione di proseguire insieme segna un passo importante per il club, che punta a mantenere stabilità e continuità nel suo staff tecnico.

La Juventus ha scelto la strada della continuità tecnica. Dopo mesi di colloqui, Luciano Spalletti è pronto a firmare il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028. L’accordo, ormai definito nei dettagli, dovrebbe essere ufficializzato a brevissimo giro: tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile 2026 è prevista la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti verso il prolungamento biennale

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SPALLETTI ALLEGGERIRÀ IL PESO DELLA MAGLIA AI CALCIATORI DELLA JUVE

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