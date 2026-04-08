Juventus | Spalletti rinnovo imminente

La Juventus ha annunciato che Luciano Spalletti continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore per la prossima stagione. La decisione arriva dopo le trattative tra il club e l’allenatore, che ha firmato un nuovo contratto. Spalletti, arrivato alla guida della squadra in questa stagione, rimarrà alla guida del team anche per le prossime competizioni ufficiali. La firma del rinnovo è prevista nei prossimi giorni.

La Juventus ha deciso di proseguire il percorso con Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, arrivato sulla panchina bianconera nella scorsa estate, è pronto a legarsi al club per altri due anni: il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 è ormai a un passo e la firma dovrebbe arrivare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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