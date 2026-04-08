Luciano Spalletti continua ad essere un elemento di incertezza per la Juventus, anche dopo la vittoria di tre punti contro il Genoa. La decisione sul suo rinnovo contrattuale dipende dalla posizione in classifica, in particolare dal raggiungimento del quarto posto. La squadra ha ottenuto i tre punti nella recente partita, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sul futuro dell’allenatore.

Luciano Spalletti resta un punto interrogativo per la Juventus, nonostante i tre punti ottenuti contro il Genoa. Il tecnico non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale, legando la sua decisione al raggiungimento del quarto posto in classifica. L’atmosfera nell’ambiente bianconero è carica di incertezza. Spalletti ha mostrato un’espressione amara dopo la sfida con il Genoa, poiché il primo tempo dominante è stato seguito da una prestazione decisamente più spenta nel secondo tempo. Questa altalena di rendimento ha spinto l’allenatore a dichiarare di non avere ancora una visione nitida delle risorse umane a sua disposizione. Tale consapevolezza è il motivo principale per cui la firma sul nuovo accordo, attesa dalla società da diverse settimane, non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus, Spalletti frena: rinnovo legato al quarto posto

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