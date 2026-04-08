Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa, la Juventus si trova a un punto dal quarto posto in classifica. Tuttavia, l’allenatore Luciano Spalletti si è espresso in modo critico riguardo alla prestazione della squadra nella seconda metà della partita, sottolineando il suo disappunto per il modo in cui i bianconeri sono scesi in campo nella ripresa. La partita ha suscitato reazioni da parte dell’allenatore, che ha commentato apertamente il secondo tempo della squadra.

La vittoria per 2-0 contro il Genoa ha riportato la Juventus a un solo punto dal quarto posto, ma Luciano Spalletti non ha nascosto la sua insoddisfazione per il volto mostrato dalla squadra nella ripresa. Nonostante il dominio netto nei primi 45 minuti (con gol di Bremer e McKennie), il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti duro con i bianconeri

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