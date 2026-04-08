Juventus schizofrenica Spalletti è preoccupato per la Champions e non solo Ha chiesto questo al club

L'allenatore della squadra ha espresso preoccupazioni riguardo alla partecipazione in Champions League e ad altri aspetti relativi alla prossima stagione. Ha avanzato una richiesta specifica al club, senza tuttavia rivelare i dettagli. La squadra ha mostrato segnali di instabilità nelle ultime partite, e l'allenatore ha manifestato la volontà di migliorare la rosa e la preparazione generale. La società sta valutando le strategie per affrontare le sfide future.

di Mauro Munno per la prossima stagione. Il piano era perfetto, studiato sin dalla fine del mercato invernale: concedere a Dusan Vlahovic uno spezzone contro il Genoa per riaverlo al top nella cruciale trasferta contro l’ Atalanta. Invece, il destino ha servito a Luciano Spalletti l’ennesimo colpo di scena negativo. L a diagnosi al polpaccio è una sentenza pesante: il serbo salterà il trittico più delicato della stagione contro Atalanta, Bologna e Milan. Una maledizione che si somma al “giallo” rimediato da Weston McKennie: l’uomo più spallettiano della rosa, fresco di rinnovo e pilastro tattico del tecnico, sarà squalificato proprio nel weekend che potrebbe decidere la corsa al quarto posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus schizofrenica, Spalletti è preoccupato per la Champions e non solo. Ha chiesto questo al club Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subitodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subito. Napoli, la Juventus piomba sull’azzurro: l’ha chiesto SpallettiLe grandi squadra di Serie A iniziano a programmare la prossima stagione, sempre con un occhio di riguardo alla prossima sessione estiva di... Juventus, Spalletti: Scudetto Spero di rientrare. Non smetto di allenare per un anno a Napoli Infortunati Juventus | C’è preoccupazione: allarme di Spalletti su Vlahovic e Perin!Infortunati Juventus - Nel post partita di Juventus-Genoa, Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Qui ... fantamaster.it Juve, Spalletti su Vlahovic e Perin: C'è preoccupazioneMattia Perin è stato costretto ad uscire per infortunio, Dusan Vlahovic doveva entrare in campo ma ha dato forfait all'ultimo momento. Luciano Spalletti ha parlato anche delle loro situazioni ... fantacalcio.it