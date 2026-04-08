Juventus | nuovo stop per Vlahovic

La Juventus ha annunciato ufficialmente che Dusan Vlahovic ha subito un infortunio durante il riscaldamento prima della partita contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al muscolo soleo, parte del polpaccio. La società ha comunicato che il centravanti serbo dovrà rimanere fuori dal campo per un certo periodo di tempo. Al momento non sono stati forniti dettagli sui tempi di recupero.

La Juventus ha confermato tramite comunicato ufficiale l’esito degli esami svolti su Dusan Vlahovic: il centravanti serbo ha riportato una l esione di basso grado al muscolo soleo (parte del polpaccio), infortunio accusato durante il riscaldamento della partita contro il Genoa. Il problema, apparentemente non grave, lo terrà fuori dal campo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: nuovo stop per Vlahovic Juventus: Vlahovic, nuovo stopLa Juventus ha conquistato tre punti fondamentali battendo il Genoa per 2-0 nell’anticipo di Pasquetta, grazie alle reti di Bremer e McKennie nel... Vlahovic, è un calvario: nuovo stop per il serboLa corsa Champions della Juventus si infiamma grazie ai recenti risultati maturati sul campo. COME STA VLAHOVIC Temi più discussi: Juve, non c'è pace per Vlahovic: nuovo infortunio per l'attaccante; Juventus | Vlahovic si ferma ancora: stop di tre settimane, Perin ok; Il nuovo stop di Vlahovic preoccupa: può influire sul rinnovo? Intanto spunta Darwin Nunez; Incubo Vlahovic, nuovo stop per il serbo in Juventus-Genoa: ecco come sta a i tempi di recupero. Mercato Juventus, le ultime su Dusan Vlahovic pesano anche sulla trattativa per il rinnovoIl nuovo stop per infortunio del serbo impone una ulteriore riflessione al club bianconero sul fronte contrattuale. sportal.it Juventus, nuovo stop per Vlahovic: tegola in attacco, Perin verso il recupero gradualeL’attaccante serbo si è fermato durante il riscaldamento della gara contro il Genoa CFC, accusando un problema al polpaccio sinistro. Gli accertamenti effettuati presso il J|Medical hanno evidenziato ... gonfialarete.com Juventus Next Gen Maglia celebrativa per Guerra - facebook.com facebook Grazie, ma complimenti alla Juventus e al ragazzo x.com