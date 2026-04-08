Juventus Next Gen Ternana 1-1 LIVE | rigore prima assegnato e poi revocato agli ospiti!

Nella partita tra Juventus Next Gen e Ternana, terminata 1-1, si sono susseguiti momenti di tensione con un rigore assegnato e successivamente revocato agli ospiti. La gara, valida per la 34ª giornata di Serie C 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate in un match equilibrato. La cronaca si è concentrata anche sulle decisioni dell’arbitro e sulle fasi di gioco più rilevanti.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ternana 1-1: sintesi e moviola. 71? RIGORE PER LA TERNANA ASSEGNATO E POI REVOCATO – Tocco di mano in area di rigore di Faticanti. Per Di Mario non ci sono dubbi, è penalty. La Juventus gioca la card e dopo il check al VAR il direttore di gara annulla il rigore per le Fere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana 1-1 LIVE: rigore prima assegnato e poi revocato agli ospiti! Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: segna Puczka! Brugarello prima espulso e poi rosso revocato, succede di tuttodi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Moviola Inter Lecce: rigore prima assegnato da Maresca poi revocato. Cos’è successo a San Siro, gli episodi dubbi del matchLa vittoria per 1-0 dell’Inter sul Lecce porta la firma del giovane Pio Esposito, ma la partita di San Siro è stata caratterizzata da diversi episodi... Temi più discussi: Tabellino partita Ternana vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 1-1, show si Leonardi e rigore per le FereBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Juventus Next Gen-Ternana, la DIRETTA della sfida del MoccagattaUno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. In palio infatti il sesto posto solitario della classifica generale, con la possibilità di avvicinare il Pineto ... today.it Simone #Guerra è stato celebrato prima del match tra la #Juventus Next Gen e la #Ternana per un traguardo storico L'attaccante bianconero ha ricevuto una maglia celebrativa per le sue 100 presenze ufficiali, raggiunte nella scorsa sfida contro il #Perugi - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com