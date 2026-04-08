Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE | Puczka decide i primi 45? INTERVALLO

Nella partita tra Juventus Next Gen e Ternana, il risultato al termine dei primi 45 minuti è di 1-0 in favore della squadra di casa. La gara, valida per la 34ª giornata di Serie C 202526, si sta svolgendo con azioni che hanno portato al gol decisivo di Puczka. La cronaca dell'incontro include anche dettagli sulla moviola e sul tabellino aggiornato.