Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE | Puczka decide i primi 45? INTERVALLO
Nella partita tra Juventus Next Gen e Ternana, il risultato al termine dei primi 45 minuti è di 1-0 in favore della squadra di casa. La gara, valida per la 34ª giornata di Serie C 202526, si sta svolgendo con azioni che hanno portato al gol decisivo di Puczka. La cronaca dell'incontro include anche dettagli sulla moviola e sul tabellino aggiornato.
di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ternana 1-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 43? Tiro Faticanti – Il centrocampista dialoga benissimo con Gunduz e poi calcia dal limite dell’area. Traiettoria pericolosa ma che viene arpionata centralmente da D’Alterio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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