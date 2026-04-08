Juventus Jeff Ekhator nuovo obbiettivo per l’attacco

La Juventus avrebbe messo nel mirino Jeff Ekhator, giovane attaccante del Genoa, secondo quanto riportato da un giornalista specializzato. Il calciatore sta crescendo nelle gerarchie del calcio italiano e rappresenta uno dei nomi emergenti nel panorama calcistico. La società bianconera sembra interessata a valutare un possibile trasferimento in vista delle prossime stagioni. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità.

Ekhator nuovo nome per l’attacco. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la Juventus guarda al futuro e mette nel mirino Jeff Ekhator, il giovane talento del Genoa che sta scalando le gerarchie del calcio italiano. A soli 19 anni, l’attaccante dell’Italia Under 21 ha già collezionato 26 presenze L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Jeff Ekhator nuovo obbiettivo per l’attacco Juventus, Marcus Thuram dell’Inter nuovo obbiettivo per l’attaccoMarcus Thuram in bianconero? Si è parlato molto in questi giorni dello scenario di mercato che vedrebbe Marcus Thuram in uscita dall’Inter per... Juventus, Anthony Tagliente nuovo obbiettivo per l’estateIn base a quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus ha messo nel mirino il giovane attaccante del Parma Anthony Tagliente. Temi più discussi: La Juve guarda in casa Genoa: non solo Norton-Cuffy, fra gli osservati speciali c'è pure Ekhator; Ekhator e due difensori: la Juve guarda in casa del Genoa per il mercato estivo; Ottolini pondering Juventus reunion with young Genoa striker; Atalanta vs Genoa: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2024-2025. Mercato Juventus, il gioiello del Genoa finisce nel mirino di Comolli. Ecco l’analisi completa della sua stagioneMercato Juventus, il gioiello del Genoa finisce nel mirino di Comolli. Ecco l'analisi completa della sua stagione ... calcionews24.com Ekhator, che scalata: raddoppia il suo valore e fa gol in azzurro. I suoi estimatori alla porta del GenoaContro la Macedonia la seconda rete in Under 21 e col Grifone già 24 presenze in campionato, oltre a 2 gol: Jeff destinato a diventare l’uomo del prossimo mercato rossoblù ... primocanale.it 84' CAMBIO EN GENOA ENTRA - Jeff Ekhator [21] SALE - Morten Frendrup [32] #JuventusGenoa x.com La #Juventus è sulle tracce di Jeff #Ekhator del #Genoa. Il 19enne attaccante dell'#Italia Under 21 ha disputato 26 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 3 reti. La #Juve potrebbe muoversi in anticipo per ingaggiare l'attaccante che potrebbe rientrare n - facebook.com facebook