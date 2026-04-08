Juventus i ragazzi dell’Academy Miami alla Continassa | il gesto di Yildiz sorprende tutti – VIDEO

I giovani dell’Academy Miami sono arrivati alla Continassa per incontrare la squadra della Juventus. Prima dell’inizio dell’allenamento, hanno partecipato a un momento di accoglienza con i giocatori della prima squadra. Tra i presenti, un gesto di uno dei ragazzi, Yildiz, ha attirato l’attenzione dei presenti. Il video dell’evento mostra l’interazione tra i giovani calciatori e i professionisti, creando un collegamento tra le due realtà.

di Francesco Spagnolo Juventus, i ragazzi dell’Academy Miami hanno accolto i bianconeri prima dell’allenamento. Fra i più acclamati proprio Yildiz. Le ultime. La Juventus oggi si è allenata con una sorpresa alla Continassa: la presenza dei ragazzi dell’Academy Miami. I giovani calciatori hanno accolto i loro idoli poco prima dell’inizio della sessione in vista della sfida contro l’Atalanta.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Fra i più acclamati sicuramente Yildiz. Il turco, sorpreso dall’accoglienza che i giovani calciatori gli hanno riservato, ha prima sorriso per nascondere l’imbarazzo e poi ha scherzato con i i calciatori dell’Academy Miami confermando il fatto che parliamo di un ragazzo davvero genuino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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