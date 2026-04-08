Dopo la vittoria contro il Genoa nel giorno di Pasquetta, Luciano Spalletti ha espresso delle riserve sulla rosa della Juventus. Il tecnico ha commentato apertamente le scelte e le possibilità a disposizione della squadra, senza usare giri di parole. La discussione si concentra sulla composizione della formazione e sugli eventuali aggiustamenti necessari per le prossime partite. Le sue parole hanno attirato l'attenzione di chi segue da vicino il calcio italiano.

Luciano Spalletti non ha usato giri di parole dopo la vittoria di Pasquetta contro il Genoa. Nonostante i tre punti importanti e il ritorno a un solo punto dal quarto posto, il tecnico della Juventus ha espresso apertamente le sue perplessità sulla squadra, mettendo in evidenza i limiti emersi nella L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: i dubbi di Spalletti sulla rosa

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Juventus, Spalletti nome in cima alla lista: le news

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