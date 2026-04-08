Juve-Spalletti è tempo di rinnovo | firma in arrivo prima dell’Atalanta

Nelle ultime settimane si sono intensificate le trattative per il rinnovo contrattuale tra l’allenatore e la società. Le parti sembrano aver raggiunto un accordo e si aspetta solo la firma ufficiale prima della partita contro l’Atalanta. La firma è prevista prima dell’impegno in campionato, segnando il proseguimento della collaborazione tra allenatore e club. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente dai diretti interessati.

Il matrimonio s’ha da fare e, a quanto pare, i testimoni sono già pronti per il brindisi. La Juventus e Luciano Spalletti, approfittando della sosta, hanno rifinito minuziosamente i dettagli di un accordo imbastito già nelle settimane precedenti, trasformando quella che era una suggestione in una solida realtà professionale. Alla Continassa il clima è elettrico: è ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per il fatidico giorno della firma dell’allenatore sul nuovo contratto. L’intesa prevede un legame blindato fino al 2028, con uno stipendio che oscillerà tra i 5 e i 6 milioni di euro, bonus inclusi. Ormai, negli uffici bianconeri, si attende solo la fumata bianca ufficiale per celebrare l’unione definitiva tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Rinnovo Spalletti, spunta la data della firma e i dettagli dell’accordo: gli aggiornamenti sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, il tecnico potrebbe prolungare il contratto già prima di Pasqua.

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