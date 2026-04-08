Alla Continassa si avvicina la data del possibile rinnovo per l’allenatore, che potrebbe formalizzare il contratto prima della partita contro l’Atalanta. Le parti sono in trattativa da alcune settimane e si aspetta un incontro decisivo nei prossimi giorni. La firma potrebbe arrivare prima della sfida di campionato, che si giocherà tra pochi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le parti sono in contatto continuo.

Il matrimonio s’ha da fare. La Juventus e Luciano Spalletti durante la sosta hanno rifinito i dettagli di un accordo imbastito già nelle settimane precedenti. Tanto che adesso alla Continassa è cominciato il conto alla rovescia per il fatidico giorno della firma dell’allenatore sul contratto fino al 2028 (stipendio tra i 5 e i 6 milioni con i bonus) e della fumata bianca ufficiale. Salvo nuovi rallentamenti burocratici - l’intesa c’è, ormai è solo una questione di documenti - l’annuncio del prolungamento biennale dovrebbe arrivare in settimana, prima dello scontro diretto Champions di sabato in casa dell’Atalanta. Ottimismo crescente in casa Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta

Rinnovo Spalletti, spunta la data della firma e i dettagli dell’accordo: gli aggiornamenti sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, il tecnico potrebbe prolungare il contratto già prima di Pasqua.

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