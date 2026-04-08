Juve-Spalletti è l' ora del rinnovo | firma in arrivo prima dell' Atalanta
Alla Continassa si avvicina la data del possibile rinnovo per l’allenatore, che potrebbe formalizzare il contratto prima della partita contro l’Atalanta. Le parti sono in trattativa da alcune settimane e si aspetta un incontro decisivo nei prossimi giorni. La firma potrebbe arrivare prima della sfida di campionato, che si giocherà tra pochi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le parti sono in contatto continuo.
Il matrimonio s’ha da fare. La Juventus e Luciano Spalletti durante la sosta hanno rifinito i dettagli di un accordo imbastito già nelle settimane precedenti. Tanto che adesso alla Continassa è cominciato il conto alla rovescia per il fatidico giorno della firma dell’allenatore sul contratto fino al 2028 (stipendio tra i 5 e i 6 milioni con i bonus) e della fumata bianca ufficiale. Salvo nuovi rallentamenti burocratici - l’intesa c’è, ormai è solo una questione di documenti - l’annuncio del prolungamento biennale dovrebbe arrivare in settimana, prima dello scontro diretto Champions di sabato in casa dell’Atalanta. Ottimismo crescente in casa Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Rinnovo Spalletti, spunta la data della firma e i dettagli dell’accordo: gli aggiornamenti sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, il tecnico potrebbe prolungare il contratto già prima di Pasqua.
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