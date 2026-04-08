Juve Parma Primavera Coppa Italia 1-0 LIVE | Verde sblocca la partita con una magia!

Nella semifinale di Coppa Italia Primavera, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Parma. La rete decisiva è stata segnata da Verde, che ha realizzato un gol con una giocata tecnica. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviole, cronaca e tabellino.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’ Atalanta che ha battuto il Sassuolo nell’altra semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 1-0: sintesi e moviola. 89? GOL DELLA JUVENTUS- Verde vede la porta, carica un destro favoloso che si insacca alle spalle di Astaldi. Rete fantastica e importantissima 83? Altri... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 1-0 LIVE: Verde sblocca la partita con una magia! Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: semaforo verde, comincia la semifinaledi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Juve Inter Primavera 1-0 LIVE: Pugno sblocca il Derby d’Italia con una zampata!Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com