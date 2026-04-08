La partita tra la squadra Primavera della Juventus e Parma, valida per la semifinale di Coppa Italia, si è conclusa con un punteggio di 0-0 alla fine del primo tempo. La ripresa è iniziata pochi minuti fa, con le due formazioni che cercano di sbloccare il risultato. La cronaca in tempo reale continuerà a seguire gli sviluppi sul campo.

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© Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: si riparte, al via la seconda frazione

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