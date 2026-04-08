Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | semaforo verde comincia la semifinale

La semifinale di Coppa Italia tra le squadre Primavera di Juventus e Parma si è conclusa senza reti, con il risultato di 0-0. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti sulla cronaca, le azioni salienti e le decisioni della moviola. La sfida, valida per la semifinale, ha visto le due formazioni affrontarsi senza segnare, determinando l’andamento della doppia sfida successiva.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’ Atalanta che ha battuto il Sassuolo nell’altra semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Comincia la sfida fra Juventus e Parma, primo pallone affidato ai bianconeri Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Parma Primavera: 0-0 risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: semaforo verde, comincia la semifinale Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Padoin con Tiozzo e Bellino alle spalle di Durmisidi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; U20 | Cremonese-Juventus | Il tabellino. Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Padoin con Tiozzo e Bellino alle spalle di DurmisiJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com