Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | bianconeri rintanati dietro fase favorevole agli ospiti

Nella semifinale di Coppa Italia Primavera, la partita tra Juventus e Parma si è conclusa con un pareggio 0-0. La Juventus ha mantenuto una posizione difensiva, mentre il Parma ha avuto diverse occasioni offensive. La gara è stata segnata da azioni offensive per entrambe le squadre, senza però che nessuna rete fosse segnata. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti sulla moviola, il tabellino e la cronaca.

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