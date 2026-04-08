Jessica Pegula | aggiornamento fitness dopo la maratona di 11 ore per la difesa del titolo a Charleston

Dopo aver vinto il torneo di Charleston, Jessica Pegula ha dedicato del tempo al recupero fisico, considerando la maratona di oltre 11 ore di gioco richiesta per difendere il titolo. La giocatrice si sta sottoponendo a sessioni di recupero e riabilitazione per riprendersi dall’impegno intenso. La finale si è conclusa con la vittoria di Pegula, consolidando il suo successo nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jessica Pegula ha festeggiato il suo ritorno al successo questa settimana, conquistando il titolo al Charleston Open dopo un’incredibile maratona di tennis. Per ottenere il trofeo, l’americana ha impiegato oltre 11 ore sul campo, un chiaro segno della sua determinazione e resistenza. La Pegula non nascondeva la sua gioia dopo aver aggiunto un altro trofeo alla sua collezione. Tuttavia, il suo percorso verso la vittoria non è stato affatto facile. Infatti, ogni singolo match del torneo ha richiesto tre set per essere deciso, mettendo a dura prova le sue energie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Jessica Pegula: aggiornamento fitness dopo la maratona di 11 ore per la difesa del titolo a Charleston Leggi anche: Jessica Pegula svela le sorprese nella difesa del titolo a Charleston. Leggi anche: Jessica Pegula rivela perché ha perso la calma con il suo allenatore a Charleston. Temi più discussi: Jessica Pegula - Diana Shnaider Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Cocciaretto out agli ottavi: Pegula vince in 3 set; Cocciaretto lotta ma cede a Pegula negli ottavi di Charleston; Che stagione per Jessica Pegula: è suo il 500 di Charlestone. Jessica Pegula ed Emma Navarro, mondi vicini ma lontaniEmma Navarro e Jessica Pegula hanno tantissimo in comune. Eppure, nonostante la differenza di età, sembra esserci una linea di demarcazione ... ubitennis.com Race WTA Finals: Jessica Pegula ufficialmente qualificata a RiyadJessica Pegula, dopo aver sprecato due break di vantaggio nel corso del secondo set, è stata sconfittanella finale del WTA 1000 di Wuhan da Coco Gauff. La veterana statunitense, una volta smaltita la ... ubitennis.com Tutti i campioni di questa settimana: Jessica Pegula – WTA 500 Charleston Open Marie Bouzkova – WTA 250 Bogotà Mariano Navone – ATP 250 Bucarest Tommy Paul – ATP 250 Houston Rafael Jodar – ATP Marrakech facebook La campionessa in carica Jessica Pegula si conferma anche nel 2026 a Charleston e trionfa in due set 6-2, 6-2 contro Starodubtseva Per l’americana è il quarto trofeo in singolare in un 500 x.com