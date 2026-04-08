Jeep ha aggiornato la gamma della Compass, introducendo due nuove versioni chiamate Business e Summit. Queste configurazioni sono state pensate per soddisfare rispettivamente le esigenze di chi cerca un veicolo più funzionale e chi desidera un livello di comfort superiore. La Compass ora si presenta con opzioni che puntano sia all’efficienza che al lusso, ampliando così l’offerta disponibile sul mercato.

Jeep ha aggiornato la gamma della sua Compass introducendo le configurazioni Business e Summit, progettate per rispondere a esigenze professionali e di lusso. Il SUV, che ha già raggiunto le 2,5 milioni di vendite nel mondo, è un prodotto sviluppato in Italia sulla base della piattaforma STLA Medium. L’estensione dell’offerta mira a consolidare la presenza del veicolo nel suo segmento di mercato. Mentre una versione punta sull’efficienza operativa, l’altra si concentra sul prestigio dei materiali e del design. Soluzioni mirate tra efficienza professionale e lusso tecnologico. La variante Business nasce utilizza l’auto come strumento di lavoro, partendo dalla base dell’allestimento Altitude. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jeep Compass si rinnova: tra lusso Summit e l’efficienza Business

Jeep Compass: nuovi allestimenti Business e Summit(Adnkronos) – La Nuova Jeep Compass amplia la propria offerta con l’introduzione degli allestimenti Business e Summit, due proposte che rafforzano il...

Jeep Compass: ordinabili gli allestimenti Business e Summit. Prezzi e dettagliProgettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma Stla Medium, la nuova Jeep Compass rappresenta...

YEN JEEP COMPASS SUMMT | 1.2 LT 145 HP EHBRT |

Temi più discussi: Aperti gli ordini dei nuovi allestimenti Business e Summit di Nuova Jeep® Compass; Jeep Compass si aggiorna con due allestimenti, i dettagli che fanno la differenza; Jeep Compass: nuovi allestimenti Business e Summit, motori e prezzi | Quattroruote.it; Studio Aperto MAG: Jeep Compass e-Hybrid, nuova gamma e tante novità Video.

Nuova Jeep Compass: dimensioni, caratteristiche, motori e prezziNuova Jeep Compass 2025, come è fatta e cosa cambia, caratteristiche, motori e prezzo del C-SUV Jeep a ibrido ed elettrico anche 4xe. newsauto.it

Jeep Compass: nuovi allestimenti Business e Summit(Adnkronos) - La Nuova Jeep Compass amplia la propria offerta con l’introduzione degli allestimenti Business e Summit, due proposte che rafforzano il ... vicenzareport.it

Volkswagen Tiguan o Jeep Compass La sfida al cuore del mercato Gamma motori articolata, interni tecnologici e due filosofie ben distinte: la tedesca punta sulla solidità di sempre, l’americana rilancia con un’offerta elettrificata completa. #volkswagentiguan - facebook.com facebook