Jazz Club serata di musica con il progetto ‘No Land’s’ guidato da Matteo Bortone

Da ferraratoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 alle 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà il concerto del progetto ‘No Land’s’, diretto da Matteo Bortone. La serata è organizzata con il supporto di Puglia Sounds. L’evento prevede un’esibizione musicale che si svolgerà all’interno del locale. L’ingresso è previsto per le ore 21.30 e l’appuntamento è aperto al pubblico.

Venerdì 10 (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, arriva il progetto ‘No Land’s’, guidato da Matteo Bortone, in collaborazione con Puglia Sounds. Musicista curioso e versatile, ha collaborato con artisti molto diversi tra loro, costruendo un percorso ricco e personale. Il quartetto, con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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