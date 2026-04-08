Jazz Club serata di musica con il progetto ‘No Land’s’ guidato da Matteo Bortone

Venerdì 10 alle 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà il concerto del progetto ‘No Land’s’, diretto da Matteo Bortone. La serata è organizzata con il supporto di Puglia Sounds. L’evento prevede un’esibizione musicale che si svolgerà all’interno del locale. L’ingresso è previsto per le ore 21.30 e l’appuntamento è aperto al pubblico.

Venerdì 10 (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, arriva il progetto ‘No Land’s’, guidato da Matteo Bortone, in collaborazione con Puglia Sounds. Musicista curioso e versatile, ha collaborato con artisti molto diversi tra loro, costruendo un percorso ricco e personale. Il quartetto, con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Jazz Club, serata con Michael Ragonese Quartet Featuring Seamus Blake Omaggio a Tadd Dameron al Miles Davis jazz club: sul palco un quartetto d’eccezione guidato dal pianista Oscar ZenariUna serata dedicata a Tadd Dameron, figura centrale del jazz moderno, compositore raffinato e architetto di un linguaggio capace di unire eleganza... Temi più discussi: Al Biella Jazz Club la musica di Monk con il sax di Segala; Ensemble Kuraia – Jazz Club; Harp Battle Night al Count Basie Jazz Club; Emozioni tradotte in jazz. Venerdì al Cotton Club di Ascoli arriva la musica del Vittorio Solimene Quartet. Pereta Jazz Club. Due serate di prestigioLa seconda edizione del Pereta Jazz Club a Magliano porta jazz di alta qualità nel cuore della Maremma. Organizzato dalla Fattoria Le Pupille, con patrocinio del Comune, offre anche un'offerta ... lanazione.it A Roma una serata con il jazz di Lino PatrunoNasce Quintaessenza Jazz club : il nuovo punto di riferimento per il jazz in città, situato a Prati in Via Sabotino 13, uno spazio d'incontro per appassionati di musica, artisti, intenditori e ... ansa.it ONYX JAZZ CLUB PRESENTA PROGETTO “PENTOLE E SASSOFONI. LA BANDA SONORA TRA MUSICA E VITA QUOTIDIANA” AD AVIGLIANO: PROGRAMMA EVENTI - facebook.com facebook