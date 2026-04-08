Jarvis soluzioni avanzate di IA e robotica | 650mila euro per 5 progetti pilota

Da ildenaro.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata l'apertura della Open Call #2 – External Pilots Track del progetto europeo Jarvis, finanziato da Horizon Europe. L'iniziativa mira a sostenere cinque progetti pilota nel settore dell'intelligenza artificiale e della robotica collaborativa, con un budget complessivo di 650.000 euro. La selezione è rivolta a proposte innovative che intendono sviluppare soluzioni avanzate in questi campi.

È aperta la  Open Call #2  – External Pilots Track del  progetto europeo Jarvis,  iniziativa finanziata da  Horizon Europe  per accelerare lo  sviluppo di soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale e robotica  collaborativa. Il bando mette a disposizione  un budget complessivo di 650.000 euro  e finanzierà  5 progetti pilota, con un  contributo massimo di 130.000 euro c iascuno e una durata di 10 mesi. L’obiettivo è sostenere la sperimentazione di  tecnologie di interazione uomo-robot in ambienti operativi reali,  validando soluzioni innovative in grado di migliorare produttività, sicurezza e flessibilità nei processi industriali. I progetti dovranno infatti raggiungere un livello di maturità tecnologica pari a TRL 7, dimostrando applicazioni concrete e scalabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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