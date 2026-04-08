Jarvis soluzioni avanzate di IA e robotica | 650mila euro per 5 progetti pilota

È stata annunciata l'apertura della Open Call #2 – External Pilots Track del progetto europeo Jarvis, finanziato da Horizon Europe. L'iniziativa mira a sostenere cinque progetti pilota nel settore dell'intelligenza artificiale e della robotica collaborativa, con un budget complessivo di 650.000 euro. La selezione è rivolta a proposte innovative che intendono sviluppare soluzioni avanzate in questi campi.

È aperta la Open Call #2 – External Pilots Track del progetto europeo Jarvis, iniziativa finanziata da Horizon Europe per accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale e robotica collaborativa. Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 650.000 euro e finanzierà 5 progetti pilota, con un contributo massimo di 130.000 euro c iascuno e una durata di 10 mesi. L’obiettivo è sostenere la sperimentazione di tecnologie di interazione uomo-robot in ambienti operativi reali, validando soluzioni innovative in grado di migliorare produttività, sicurezza e flessibilità nei processi industriali. I progetti dovranno infatti raggiungere un livello di maturità tecnologica pari a TRL 7, dimostrando applicazioni concrete e scalabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Invio a tutti i miei più sentiti auguri per la Santa Pasqua! Venezia, basilica del Redentore, progettata da Andrea Palladio. Foto di Dennis G. Jarvis. Dottrina dell'Architettura - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock #Elvis by @boomerhill1968 il 1 aprile del 1972 Elvis pubblica per la RCA con la produzione di Felton Jarvis il lp He Touched Me. Il disco, diciassettesimo di Elvis,fatto di musica gospel permette ad Elvis di guadagnare il suo secondo Gramm x.com