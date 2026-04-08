Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal torneo di doppio al Monte Carlo Masters per dedicarsi esclusivamente alla competizione di singolare. La scelta è stata comunicata ufficialmente prima dell'inizio del torneo di doppio. La sua partecipazione al singolare proseguirà senza ulteriori cambiamenti. Questa decisione riguarda esclusivamente la partecipazione nel doppio, lasciando invariato il suo impegno nel singolare.

"> Jannik Sinner si ritira dal doppio al Monte Carlo Masters. Jannik Sinner ha annunciato il suo ritiro dall’evento di doppio del Monte Carlo Masters, dove era programmato a giocare insieme a Zizou Bergs. Questa decisione ha preso tutti alla sprovvista, poiché la coppia stava affrontando il torneo come una nuova partnership. Nel loro esordio nel torneo, Sinner e Bergs avevano iniziato con una nota positiva, ottenendo una vittoria contro la coppia formata da Casper Ruud e Tomas Machac. Tuttavia, la loro avventura nel doppio è stata breve, e la notizia del ritiro di Sinner è stata comunicata attraverso un post sui social media da Koen Bergs, padre di Zizou. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner si ritira dal doppio di Monte Carlo per concentrarsi sul singolare.

Sinner si ritira dal doppio a Monte-Carlo: Andreozzi e Guinard ai quarti per walkoverL’azzurro e Zizou Bergs lasciano il torneo di doppio per concentrarsi sugli ottavi di finale del singolare.

«Ora è ufficiale: Sinner si ritira dal doppio», la mossa di Jannik e la strategia a Montecarlo: perché ora lui e Bergs si separanoA Montecarlo il torneo sta diventando serio per entrambi, e il doppio passa in secondo piano.

Temi più discussi: Alcaraz risponde subito a Sinner: Baez si inchina in 1h 10'; Jannik Sinner trionfa a Miami: è un rullo compressore, ed è Sunshine double; Sinner si prende tutto: Difficile da immaginare. Alcaraz? Ora inizia un nuovo capitolo; Senti Sinner: 'Darei uno dei miei titoli per rivedere l’Italia ai Mondiali'.

Jannik Sinner si ritira dal doppio di Monte Carlo per concentrarsi sul singolare.Jannik Sinner ha annunciato il suo ritiro dall’evento di doppio del Monte Carlo Masters, dove era programmato a giocare insieme a Zizou Bergs. Questa decisione ha preso tutti alla sprovvista, poiché ... napolipiu.com

«Ora è ufficiale: Sinner si ritira dal doppio», la mossa di Jannik e la strategia a Montecarlo: perché ora lui e Bergs si separanoCalendari sovrapposti, impegni sempre più gravosi ed energie da conservare: la mossa dei due tennisti che non giocheranno il secondo turno del doppio. L'annuncio del padre di Bergs e la sua spiegazion ... msn.com

Uno ha lasciato per strada tre game, l’altro quattro. Poi sorrisi, complimenti reciproci ma soprattutto tanta, tanta pretattica. Si è aperto il torneo di Monte-Carlo dei due giocatori più attesi: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - facebook.com facebook

La modella danese Laila Hasanovic con un total look in jeasn ha catturato l'attenzione ai Masters di Montecarlo dove era sugli spalti per tifare Jannik Sinner x.com