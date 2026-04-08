La nuova Jaecoo 8 arriva sul mercato italiano come vettura ibrida plug-in, con una potenza di 428 CV e interni rivestiti in pelle Nappa. Si rivolge a chi cerca un veicolo di livello superiore, ideale per i viaggi lunghi, offrendo un mix di tecnologia e comfort. La presentazione avviene in un contesto di mercato in cui le auto di questa categoria attirano un pubblico interessato a prestazioni elevate e finiture di pregio.

La Jaecoo 8 sbarca sul mercato italiano come alternativa premium nel segmento degli ibridi plug-in, proponendo un equilibrio tra lusso e tecnologia per i lunghi spostamenti. Il modello si inserisce in una strategia di gamma mirata a ridefinire il concetto di viaggio sostenibile. Il test della vettura prende il via dal Viola Park, l’avveniristico polo sportivo della Fiorentina. Questo spazio, caratterizzato da una forte integrazione con il verde e dalla presenza di molti giovani, rappresenta un investimento concreto per la città di Firenze. L’esperienza di guida si sposta poi verso Bagno a Ripoli, attraversando un paesaggio fatto di saliscendi e curve morbide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jaecoo 8: 428 CV e lusso Nappa per l’ibrido plug-in da viaggio

Jaecoo 8, la prova de Il Fatto.it – L’ibrido plug-in (e premium) da viaggioC’è un pensiero antico, scritto più di duemila anni fa da Laozi, padre del taoismo: “Un buon viaggiatore non lascia tracce”.

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Jaecoo 8: il SUV ibrido plug-in da 428 CV che punta ai premium

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Jaecoo 8 SHS-P, prova del nuovo SUV plug-in hybrid da 428 CVCome va la Jaecoo 8 SHS-P un SUV premium cinese Plug-In con 428 cavalli e batteria da 34,46 kWh che offre 134 km di autonomia in elettrico. newsauto.it

Jaecoo 8: il SUV premium da 428 CV che sfida i big del segmentoLa nuova Jaecoo 8 si presenta come un SUV premium da 428 cv, oltre 1.100 km di autonomia e prezzo da 53.900 €. Ecco la nostra prova su strada. missionline.it

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