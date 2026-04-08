L’attore è stato fotografato più volte con un accessorio che sembra essere diventato un elemento fisso del suo stile. In diverse occasioni, lo si è visto indossarlo mentre si spostava tra impegni e appuntamenti pubblici. La presenza di questo dettaglio è diventata una costante nel suo look, attirando l’attenzione dei fotografi e dei fan. La scelta di portarlo sembra riflettere una preferenza personale consolidata nel tempo.

Quando sei Jacob Elordi e hai un’agenda piena di impegni, avere un metodo è l’unica ancora di salvezza. Hai un tappeto rosso? Affidati al metodo. Hai una cena di gala? Affidati al metodo. Hai una lunghissima serie di interviste? Anche qui, affidati al metodo. Nel caso di Elordi, il metodo ha un nome ben preciso: Bottega Veneta. Da anni l’attore si affida al marchio italiano per i suoi look più importanti, presentandosi ogni volta davanti ai fotografi con un look confezionato dal brand. Il metodo prevede un abito su misura, una camicia in cotone e delle scarpe stringate. Anche ieri sera, sul tappeto rosso della terza stagione di Euphoria, Elordi non ha tradito il metodo, scegliendo un look Bottega Veneta perfettamente in linea con quanto appena detto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jacob Elordi non riesce più a fare a meno di questo accessorio

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Jacob Elordi on His Nude Scenes

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