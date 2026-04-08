Iva Zanicchi ha dichiarato di aver inventato una storia a Verissimo con l’intento di scandalizzare la conduttrice. La cantante, nota per il suo senso dell'umorismo, ha già attirato l’attenzione del pubblico partecipando a Ballando con le Stelle, dove si diverte a far ridere. Questa volta, però, si tratta di una affermazione diversa, non di una battuta, ma di una storia inventata di sana pianta.

Chi l’ha vista a Ballando con le Stelle già lo sa: ad Iva Zanicchi piace far ridere. Questa volta, tuttavia, non si tratta di una barzelletta. In cerca della risata facile, la cantante – ospite a Verissimo domenica scorsa – ha fatto credere a Silvia Toffanin di essere alle prese con “ un uomo vecchio che mi corteggia “. Se è vero che c’è un vecchio che mi corteggia, come ho raccontato a ‘Verissimo’? La verità è che per amore di battuta io dico qualunque cosa, ammiratori ne ho ma non c’è nessuno in particolare ha confessato Iva a Un Giorno da Pecora, durante una chiacchierata con i conduttori Giorgio Lauro e Nancy Brilli, in riferimento all’intervista rilasciata nel dì pasquale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Iva Zanicchi: “Me lo sono inventato a Verissimo per scandalizzare la Toffanin”

Verissimo, il racconto hot di Iva Zanicchi: “Ecco cosa faccio”. Silvia Toffanin in imbarazzo: “Me ne vado”Katia Ricciarelli ha festeggiato gli 80 anni a Verissimo, accompagnata dall’amica e collega Iva Zanicchi.

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Nella sua casa di Lesmo, in Brianza, Iva Zanicchi custodisce una grotta della Madonna di Lourdes trovata nel terreno su cui ha costruito la sua casa. Il precedente proprietario chiese di non demolirla. Da allora è diventata un luogo personale di preghiera, me - facebook.com facebook

Iva Zanicchi: un vecchio mi corteggia, ma è tirchio. Mio marito defunto mi dice in sogno che ho bisogno di un compagno x.com