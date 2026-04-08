Un operaio di 54 anni è morto ieri nello stabilimento delle Distillerie Durbino Friulia, situato a Passons di Pasian di Prato. La vittima, originaria di Fagagna, è deceduta durante un incidente all’interno di un serbatoio di alcol etilico. Nel 1985 un episodio analogo aveva provocato la morte del titolare dell’azienda. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità.

UDINE Un operaio di 54 anni, Italo Carpi, originario di Fagagna, ha perso la vita ieri nello stabilimento delle Distillerie Durbino Friulia, a Passons di Pasian di Prato, nell’hinterland di Udine. La tragedia si è consumata in mattinata, all’interno di un serbatoio dell’azienda di via San Daniele, dove l’uomo stava operando in circostanze che sono ora al vaglio degli inquirenti. L’allarme è scattato quando del lavoratore si sono perse improvvisamente le tracce. A quel punto si è temuto il peggio e si è ipotizzato che potesse trovarsi all’interno di uno dei serbatoi presenti nello storico sito produttivo. Alcuni colleghi avrebbero tentato, purtroppo invano, di recuperarlo e salvarlo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Italo Carpi, operaio di 54 anni muore in un serbatoio di alcol etilico nelle Distillerie Durbino Friulia. Nel 1985 una tragedia simile tolse la vita al titolare

Tragedia in distilleria: operaio di 54 anni morto in un serbatoioUn tragico incidente sul lavoro ha spento la vita di Italo Carpi, un dipendente di 54 anni, all’interno della Distelleria Durbino Friulia di Pasian...

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Temi più discussi: Pasian di Prato, operaio muore dentro una cisterna di alcol etilico in distilleria; Cade nel serbatoio della distilleria, muore operaio di 54 anni; Italo Carpi, operaio 55enne morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a Nordest; Tragedia del lavoro alla distilleria Durbino Friulia di Pasian di Prato, muore operaio all'interno di un serbatoio.

Italo Carpi, operaio di 54 anni muore in un serbatoio di alcol etilico nelle Distillerie Durbino Friulia. Nel 1985 una tragedia simile tolse la vita al titolareUDINE Un operaio di 54 anni, Italo Carpi, originario di Fagagna, ha perso la vita ieri nello stabilimento delle Distillerie Durbino Friulia, a Passons di Pasian di Prato, nell’hinterland ... ilgazzettino.it

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Si chiamava Italo Carpi e aveva 54 anni l'operaio morto stamattina all'interno di un serbatoio in una storica distilleria friulana. In corso gli accertamenti per capire la causa dell'incidente. #mortidilavoro x.com

«Quando ci siamo accorti che non era più tra noi, abbiamo subito pensato che potesse essere successo qualcosa di grave». A Pasian di Prato, in provincia di Udine, la tragedia si è consumata all’interno di una distilleria: un operaio di 54 anni, Italo Carpi, ha p - facebook.com facebook