Italiano su Joao Mario | Bella sorpresa per me è troppo importante Ora si capisce perché la Juve…

Durante la conferenza stampa prima della partita contro l’Aston Villa, un ex calciatore della Juventus ha espresso soddisfazione per il suo ritorno in Italia e ha commentato il suo ruolo nel club. Ha sottolineato come questa esperienza rappresenti un momento importante della sua carriera e ha fatto riferimento alle ragioni che lo hanno portato a scegliere questa squadra. La sua presenza ha suscitato interesse tra i tifosi e i media presenti all’evento.

Italiano si complimenta con l’ex Juventus Joao Mario nella conferenza stampa alla vigilia del match europeo contro l’Aston Villa. Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa. L’allenatore ha definito le probabilità di passaggio del turno alla pari, ribadendo la necessità di gestire la sfida per centottanta minuti. Il tecnico si è soffermato anche sull’impatto in rossoblu di Joao Mario, in prestito dalla Juventus. ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SU JOAO MARIO COSI’ DECISIVO – « Dopo l’esordio con il Parma diciamo di no (ride, ndr). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italiano su Joao Mario: «Bella sorpresa, per me è troppo importante. Ora si capisce perché la Juve…» Bologna-Roma, Italiano: “Joao Mario ha sbagliato, arbitro troppo permissivo”Vincenzo Italiano ha commentato il pareggio tra Bologna e Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Joao Mario Bologna, Italiano esalta l’ex Juve: «Si è messo a disposizione per giocare anche in quel ruolo»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Temi più discussi: Italiano: Non ci poteva essere approccio migliore. Joao Mario: Tre punti importanti, ora l'Europa League; Joao Mario, messaggio alla Juve: Posso ancora avere un futuro lì. Dipende da me e da... Spalletti; Italiano, João Mário, Rowe e Miranda sul 2-1 del Bologna Streaming | DAZN IT; La rinascita di Joao Mario al Bologna: primo goal in Italia, il piano della Juventus in estate. Juve, Italiano meravigliao su Joao Mario: È un grande, vi spiego perché. Bologna o Aston Villa? 50 e 50Il tecnico rossoblù verso la sfida di Europa League contro la squadra di Unai Emery: Rispetto al match del girone... ... tuttosport.com Bologna-Aston Villa, i convocati di Italiano: il verdetto su Joao Mario e OdgaardBologna Aston Villa - Si avvicina l'andata dei quarti di finale di Europa League: i convocati del Bologna verso l'Aston ... fantamaster.it Italiano parla così di Joao Mario Ecco cosa ha detto - facebook.com facebook #JoaoMario convince il #Bologna Pronta questa nuova offerta per la #Juve x.com