Italia-Olanda | debutto storico per la pallamano a Giugliano

Domani, giovedì 9 aprile, il Palasport di Giugliano sarà teatro di un evento importante per la pallamano femminile, con la partita tra le rappresentative nazionali di Italia e Paesi Bassi. Si tratta del debutto ufficiale di questa disciplina in una competizione internazionale nella città. La partita si svolgerà nel palazzetto locale e vedrà scendere in campo le squadre nazionali femminili.

Domani, giovedì 9 aprile, il Palasport di Giugliano ospiterà l’incontro tra le nazionali femminili di pallamano di Italia e Paesi Bassi. L’evento, previsto per le ore 18, rappresenta la quinta giornata del Gruppo 2 per le qualificazioni agli europei 2026. Questa partita segna un precedente storico per la struttura sportiva di Giugliano, che per la prima volta vedrà scendere in campo una selezione nazionale di questo sport. La visibilità dell’evento sarà garantita da una trasmissione televisiva sul canale 204 di Arena e da un collegamento streaming tramite il canale YouTube di Sport. Le atlete azzurre hanno stabilito il proprio quartier generale ad Aversa lo scorso 5 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia-Olanda: debutto storico per la pallamano a Giugliano Leggi anche: Roma, Malen entra nel club dei 50: traguardo storico con l’Olanda Pallamano femminile: l’Italia travolge la Bosnia, 33-20Vittoria netta e meritata per la nazionale italiana femminile di pallamano, che nella quarta giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei... Temi più discussi: Alla Nations Cup di Riyadh lo storico debutto dell’Italia Esports; SportMediaset: Debutta in Liga: a casa lo aspettano con fumogeni e cori Video; Olanda (Ksa): nuove linee guida su obbligo diligenza per operatori nel gioco online. World League. Martedì Italia-Olanda. Voce al CT ZizzaDopo il Settebello campione del mondo, che ha battuto la Grecia 9-6 ad Atene, esordio in World League anche per il Setterosa vice campione olimpico che martedì 19 novembre alla piscina Nannini di ... federnuoto.it World League. Italia-Olanda 14-16 ai rigoriIl Setterosa si piega solo ai rigori contro l'Olanda campione d'Europa, che s'impone a Firenze per 16-14 ai tiri di rigore nella prima stagionale, in World League. E' una partita tutta determinazione ... federnuoto.it Italia, Spagna, Inghilterra, Olanda e per la prima volta: GRECIA! Ad Atene sbarca l'accoppiata @giuliavittoriacavallo + @fintopolitologo dagli amici di @athensenglishcomedyclub grazie al supporto di @yellowsquarehostel Altre date in arrivo - facebook.com facebook Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si sono dichiarati pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello strategico Stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele x.com