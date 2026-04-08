La Prefettura ha annunciato l’intenzione di introdurre una zona rossa nel quartiere di Fuorigotta, a Napoli, per fronteggiare problemi di criminalità, violenza e degrado. La decisione arriva a seguito di segnalazioni e episodi avvenuti negli ultimi mesi. La misura prevede interventi specifici per migliorare la sicurezza urbana e ridurre la presenza di attività illegali nella zona. La comunicazione ufficiale sarà resa nota nelle prossime ore.

Napoli si prepara a un nuovo intervento sul fronte della sicurezza urbana: il quartiere di Fuorigrotta potrebbe essere inserito tra le aree soggette a zona rossa, con misure dedicate al contenimento di criminalità, episodi di violenza e degrado segnalati negli ultimi mesi. Zona rossa a Fuorigrotta: la valutazione della Prefettura. La prospettiva è emersa nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito su convocazione del prefetto di Napoli. Al confronto hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e i vertici delle forze dell’ordine, chiamati a fare il punto sull’andamento della sicurezza in città. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, in arrivo zona rossa in questa città: la decisione della Prefettura

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A Giugliano arriva la “zona rossa”: la decisione in prefetturaSicurezza in provincia di NAPOLI: arriva la zona rossa anche in centro a Giugliano in Campania.

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