Italia coalizzata con Spagna e Polonia nella sfida all’Europa sui tagli al carburante

L’Italia si è unita a Spagna e Polonia in una posizione condivisa contro le misure europee sui tagli al carburante. Nonostante le modifiche fiscali adottate, i prezzi alla pompa non sono diminuiti perché il costo industriale del petrolio è aumentato. La situazione riflette le tensioni tra le decisioni dell’Unione e le dinamiche di mercato che influenzano i costi per i consumatori.

La settimana di Pasqua è stata finora la più difficile per automobilisti e autotrasportatori italiani e il pur generoso sforzo del governo, con il taglio delle accise, ha solo mitigato l’impatto del rialzo dei prezzi dei carburanti. Come prevedibile, la rilevazione dei prezzi medi settimanali pubblicata ieri dal ministero dell’Ambiente ha fatto segnare un prezzo del gasolio e della benzina rispettivamente pari a 2,09 e 1,76 eurolitro, in ulteriore rialzo rispetto alla settimana precedente di 6 e 3 centesimi. Per il gasolio un livello prossimo a quello di metà marzo 2022, poco prima della lunga sequenza di riduzioni delle accise decise dal governo Draghi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Italia «coalizzata» con Spagna e Polonia nella sfida all’Europa sui tagli al carburante Italia Spagna Under 15 2-0, vittoria azzurra nel segno di Vaccarella: il bianconero in gol nella prima sfida con le Furie RosseCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. In Italia i neolaureati guadagnano in media 32mila euro l’anno: in Ue fanno peggio solo Spagna e PoloniaLa retribuzione di ingresso dei neolaureati al primo impiego in Italia resta ben lontana dalla media europea.